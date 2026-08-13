Переехавший в Нижний Новгород канадец назвал Россию страной возможностей

Переехавший в Россию канадец Блейк рассказал о преимуществах жизни в этой стране. Он признался РИА «Новости» , что ему стоило решиться на переезд раньше.

Житель Британской Колумбии задумался об этом еще в 2019 году. До этого он несколько раз посещал Россию. Сначала учился в Новосибирском университете. Второй раз провел неделю в Казани, где познакомился с человеком, пригласившим его в Санкт-Петербург. В городе ему понравилось, но жить хотелось подальше от суеты. Блейк признался, что выбрал Нижний Новгород по ряду причин.

«У меня сложилось впечатление, что здесь принято заботиться друг о друге. Кроме того, я чувствовал себя в России очень безопасно. В Нижнем Новгороде это, на мой взгляд, проявляется особенно ярко», — сказал он.

Кроме того, Блейк отметил, что у российской экономики огромный потенциал. В этой стране хочется строить свое будущее. В России появляется все больше новых возможностей, резюмировал Блейк.

Ранее посол России в Вене Андрей Грозов сообщил, что около полусотни австрийцев переехали в Россию. Они воспользовались возможностью, предоставленной им указом президента Владимира Путина о традиционных ценностях.