Переехавшего в Копейск итальянца Сенонера заставили выехать из России

Выбравший в качестве нового места жительства город Копейск в Челябинской области итальянец Херберт Сенонер столкнулся с тем, что миграционная служба через суд добилась его добровольного выезда из России. К этому времени итальянец уже купил в уральском городе квартиру и женился. Подробности выяснило издание 74.Ru .

Сенонер в беседе с журналистами пожаловался на бюрократию со стороны миграционной службы. По его словам, сотрудники не давали ему важную информацию, из-за чего он на один день просрочил разрешение на пребывание и столкнулся с тем, что документ аннулировали.

После этого итальянца на девять дней отправили в центр временного содержания иностранцев, а после потребовали от него выехать из России на родину.

Представляющий интересы Сеннонера адвокат в беседе с журналистами заявил, что миграционная служба действовала по правилам. Он пояснил, что его подзащитного дважды привлекали к административной ответственности, потому что он не вставал на учет, как иностранец. Это стало причиной для аннулирования временного разрешения на пребывание в России.

«Ему кажется, что он все правильно делал, но это не так. Он считает, что к нему могли бы помягче отнестись, но у нас нет такого понятия в законе», — заявил адвокат.

Он добавил, что решение миграционной службы уже обжаловала прокуратура. Сейчас остается только ждать вердикта суда для возвращения Сенонера. При этом юрист отметил, что административные дела могут стать препятствием для получения итальянцем российского гражданства. Действующее законодательство сильно ужесточили.

В минувшую среду, 29 января, земляк высланного из Копейска Сенонера, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди получил российское гражданство. До этого журналист обращался к президенту Владимиру Путину. Он отметил, что домой вернуться не может, так как в Италии его назвали «агентом Кремля».