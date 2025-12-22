Перед Новым годом упали цены на еду. Какие продукты в «золотом списке»?

Некоторые базовые продукты, несмотря на инфляцию, подешевели в преддверии Нового года. Об этом сообщили «Известия» .

По его данным, из 25 базовых продуктов за год подешевели 16. Ретейлеры снизили цены на яйца на 17,7-22%, картофель — на 24-27%, мандарины — на 15-25%, сахар и крупы — на 3-5%, помидоры — на 16%.

Представитель продуктового рынка, председатель совета Башпотребсоюза Венер Ильясов назвал снижение стоимости сливочного масла важным психологическим рубежом и сигналом для бизнеса. По его словам, причиной стали рост производства сырого молока и расширение предложения готового продукта.

«Это позволяет надеяться на большую стабильность, хотя говорить об устойчивом тренде пока рано», — подчеркнул эксперт.

Аналитики ООО ЭКЦ «ИнвестПроект» добавили, что цены на другие продукты продолжают расти.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев рассказал, что отпускная цена красной икры у рыбаков на сегодняшний день составляет от 5,5 до семи тысяч рублей за килограмм. Он уточнил, что в нулевые ее стоимость искусственно снижали.