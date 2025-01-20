Перечень жизненно важных препаратов расширили в России

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов, включив в него 18 новых медикаментов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В список добавили лекарства для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, тахикардии, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких, тяжелой формы бронхиальной астмы и предотвращения тромботических осложнений при проведении антиретровирусной терапии.

«Для четырех препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила», — уточнили в пресс-службе кабмина.

Стоимость препаратов, необходимых для поддержания жизни, контролируется государством. В списке ЖНВЛП насчитывается более 800 наименований лекарств, которые предоставляют пациентам бесплатно, а затраты на их приобретение покрывают из федерального бюджета. Предыдущее обновление перечня проходило в апреле 2024 года.

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