Пенсионный возраст в России останется прежним

Возраст выхода на пенсию в России никто не собирается повышать. Об этом на пленарном заседании в Госдуме заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать», — подчеркнул он.

Таким образом Володин отреагировал на публикации в СМИ о заявлении депутата Светланы Бессараб о том, что если выйти на пенсию на 10 лет позже, то порог можно повысить.

«Это разговор больше о выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но перефразировали. Вырвут из контекста, а потом объясняйся», — добавил парламентарий.

Информацию от Бессараб исказили в ряде источников, объяснял 360.ru. На самом деле депутат лишь пояснила механизм расчета, увеличивающего пенсионные коэффициенты в 2,32 раза в случае отсрочки выплат на 10 лет.

При этом нынешний пенсионный возраст остается прежним, а подобное решение является сугубо добровольным.