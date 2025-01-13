Пенсионные баллы в России подорожали с 1 января

В России с 1 января поменялась предельная сумма для начисления пенсионных страховых взносов. В 2025 году она составит два миллиона 759 тысяч рублей, сообщил сайт kp.ru .

Максимально в течение года можно получить 10 пенсионных баллов, для этого ежемесячная зарплата должна быть 230 тысяч рублей. Предельный размер страховых взносов вырос на 24%, это значительно превышает размер инфляции.

По данным издания, у высокого «потолка» есть плюсы и минусы. К минусам можно отнести то, что набрать пенсионные баллы с таким «подорожанием» становится все труднее. Но при этом предельный размер страховых взносов влияет на размер больничных и детских пособий. Чем он выше, тем больше выплаты.

В 2025 году россиянам придется учитывать новые экономические условия при планировании пенсионных сбережений. Для получения одного пенсионного балла гражданин должен зарабатывать минимум 275,9 тысячи рублей в год, что соответствует ежемесячному заработку в 22 991 рублей 67 копеек.