Пенсионерка в Казани поверила лжесиловикам и осталась без жилья

Мошенники связались с 77-летней женщиной в мессенджере. Они рассказали пенсионерке, что с ее вкладов похитили деньги, а спасти средства поможет их коллега.

Через некоторое время женщине поступил видеозвонок якобы из правоохранительных органов. Собеседники сообщили, что сохранить недвижимость если продать ее фиктивно. Пенсионерка нашла покупателя, все вырученные от сделки средства она передала курьеру.

Также женщина призналась, что у нее дома хранятся еще 300 тысяч рублей и 500 долларов. Все эти накопления она перевела на неизвестные реквизиты.

О произошедшем в полицию сообщила племянница пенсионерки. Правоохранители возбудили уголовное дело. Общий ущерб от действий аферистов составил около семи миллионов рублей.

Похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге. Аферисты убедили 84-летнюю пенсионерку отдать им все свои накопления в размере 9,2 миллиона рублей.