Пенсионерка из Приморья двое суток провела в лесу, забыв дорогу домой | 360°

Общество 20 мая 2024, 05:48 Пенсионерка из Приморья двое суток провела в лесу, забыв дорогу домой Волонтеры спасли пенсионерку из Приморья, которая двое суток пролежала в лесу Freepik

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Спасатели поисковой организации «Примпоиск» нашли 92-летнюю пенсионерку, потерявшуюся в Арсеньеве в Приморском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

По данным волонтеров, женщина вышла из дома 16 мая для прогулки. Такой обряд бабушка совершала каждый день, но в тот раз память подвела, и она не смогла возвратиться. Родственники пенсионерки обратились к правоохранителям и в «Примпоиск».

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Волонтеры стали прочесывать территорию, включая опасные участки рядом с рекой.

«В 18:40 (11:40 по московскому времени 18 мая) тишину в штабе прерывает сообщение от третьей группы: встретили детей, они сообщили, что видели бабулечку в районе реки на тропинке. Ведут нас. В 18:52 — нашли, живая, лежит, нужны носилки и помощь в эвакуации», — рассказали в публикации организации.

Чтобы пенсионерка не теряла сознания, с ней постоянно вели беседу. Женщину вынесли из леса, накрыли пледом и начали ждать врачей. В это время она улыбалась волонтерам и пела песню.

Ранее росгвардейцы в Москве помогли пенсионерке вернуться домой. Женщина страдала от провалов в памяти, поэтому забыла дорогу. Ее родственники забили тревогу и обратились к правоохранителям.