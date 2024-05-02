Подмосковная Росгвардия помогла потерявшей память бабушке вернуться домой | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:03 Подмосковная Росгвардия помогла потерявшей память бабушке вернуться домой Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Егорьевского отделения Росгвардии помогли вернуться домой пожилой женщине. 84-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти, потерялась на улице.

К росгвадейцам обратились обеспокоенные родственники, когда обнаружили, что бабушка пропала. Правоохранители нашли пенсионерку, однако она не помнила ни своего имени, ни адреса. Бабушка объяснила полицейским, что приехала в Воскресенск, чтобы разыскать свою мать.

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Пенсионерку доставили в отдел в полиции и передали родственникам.

Выяснилось, что пожилая женщина вышла на прогулку, но заблудилась и решила доехать до дома на автобусе, но к сожалению, уехала в противоположную от дома сторону.

Родственники поблагодарили росгвардейцев за отличную работу и отзывчивость.

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