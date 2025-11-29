Пенсионерку из Нижнего Новгорода номинировали на престижную премию за виртуозную игру в Counter-Strike 2

Пожилая жительница из Нижнего Новгорода попала в число номинантов международной премии NNYS за «лучший игровой момент». Об этом написали в Telegram-канале Радио Sputnik .

«В августе 77-летняя Ольга Ивановна сыграла „эйс“ в онлайн-шутере Counter-Strike 2, справившись в одиночку с пятеркой противников», — отметили в сообщении.

Нижегородка начала играть в компьютерные игры в 2021 году. Пенсионерка быстро обрела популярность, на ее канале на Twitch насчитывается около 250 тысяч подписчиков. До пенсии пожилая женщина работала бухгалтером.

Согласно исследованиям, треть опрошенных школьников мечтают научить своих бабушек и дедушек играть в компьютерные игры, а также снимать и монтировать видео или узнавать новое по школьным предметам с помощью современных технологий.