Пенсионерам старше 80 лет пообещали повышение пенсий в марте 2026 года

С марта 2026 года произойдет увеличение пенсий для определенной категории пенсионеров — тех, кому в феврале исполнится 80 лет. Для них предусмотрены две льготы: во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится вдвое, во-вторых, к ней добавится надбавка за уход, которая начнет действовать с 2025 года. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Он привел пример расчета страховой пенсии: «Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра февраля составляла в декабре 36 068 рублей». Эксперт уточнил, что с учетом январского увеличения на 7,6% размер пенсионной выплаты в январе достиг 38 809,17 рубля.

Балынин подчеркнул, что в марте 2026 года размер страховой пенсии для достигших 80 лет увеличится до 49 807,72 рубля с учетом фиксированной выплаты 9 584,69 рубля и надбавки за уход 1 413,86 рубля.

По словам эксперта, увеличение пенсий произойдет автоматически, подавать заявления не потребуется, так как у Социального фонда России есть все необходимые данные.