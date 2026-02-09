Пенсионерам рассказали о возможностях трудоустройства в России

При устройстве на работу пенсионеры могут столкнуться с определенными ограничениями. В частности, для госслужащих установлен предельный возраст нахождения на гражданской службе — 65 лет, однако в ряде случаев этот срок может быть увеличен до 70 лет, сообщили в пресс-службе Роскачества RT .

Специалисты подчеркнули, что максимальный возраст приема на работу для ректоров, проректоров и руководителей филиалов вузов составляет 70 лет. При достижении этого возраста сотрудника могут перевести на другую должность, но только с его письменного согласия.

В остальных случаях, по словам экспертов, ограничений нет, а трудовое законодательство запрещает дискриминацию сотрудников по полу и возрасту. «Таким образом, в большинстве случаев с пенсионером заключается такой же трудовой договор, как и с любым другим сотрудником», — объяснили аналитики.

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на некоторые льготы: два дополнительных оплачиваемых дня на диспансеризацию и право дополнительного, но неоплачиваемого отпуска продолжительностью 14 дней. Кроме того, работающий пенсионер имеет право на налоговый вычет за лечение, учебу, спорт или покупку квартиры.