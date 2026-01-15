Пенсионерам рассказали о возможности воспользоваться налоговым вычетом

Пенсионеры могут воспользоваться налоговым вычетом, если у них были доходы помимо пенсии. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT .

Эксперт пояснил, что вернуть налог можно за три предшествующих года. Документы с вычетами за 2023 год нужно подать до конца 2026 года, а за 2024 — до конца 2027 года.

«Например, можно вернуть налог, уплаченный за доходы, полученные по вкладам физических лиц в 2023–2024 годах», — сообщил Балынин. Он добавил, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения к законодательству, которые отменили такую возможность.

Допустим, за 2024 год был получен доход по вкладам в сумме 360 тысяч рублей. 210 тысяч рублей не облагаются налогом. Соответственно, налог был уплачен с 150 тысяч рублей. Если пенсионер в том же году приобрел лекарства и оплачивал лечение на сумму 150 тысяч рублей, он может вернуть всю уплаченную сумму налога — 19,5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, что ждет планирующих уволиться в 2026 году пенсионеров.