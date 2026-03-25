Пенсионерам рассказали, что сдача квартиры в аренду может повлиять на меры поддержки, зависящие от уровня дохода семьи

Член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова, рассказала RT о последствиях сдачи квартиры в аренду для пенсионеров. Она подчеркнула, что сдача квартиры не лишает пенсионера его статуса, однако требует внимательного отношения к налоговым обязанностям и возможным изменениям в социальной поддержке.

«То есть сам по себе факт сдачи квартиры в аренду не означает, что пенсионер автоматически теряет пенсию или базовые пенсионные льготы», — пояснила Епифанова.

Однако, по ее словам, доход от аренды может повлиять на те меры поддержки, которые зависят от уровня дохода семьи. Например, на «Госуслугах» указано, что субсидия на оплату ЖКУ рассчитывается с учетом совокупного дохода, включая доходы от сдачи имущества в аренду. Поэтому пенсионеры могут потерять право на субсидию или другие адресные льготы, если арендный доход превысит установленные лимиты.

Также Епифанова отметила, что федеральная льгота по налогу на имущество для пенсионеров сохраняется, но только если объект не используется в предпринимательской деятельности. Она считает, что государству следует разработать единый порядок информирования пенсионеров о возможных изменениях в выплатах при сдаче жилья.