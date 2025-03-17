Пенсионерам предложили доплачивать за нескольких неработающих детей

Депутат Нилов внесет в Госдуму законопроект о доплате к пенсии за иждивенцев

Некоторые пенсионеры в России заботятся о нетрудоспособных членах семьи. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить специальную выплату на нескольких иждивенцев, сообщило РИА «Новости» .

По действующему законодательству получатели страховой пенсии могут оформить доплату максимум за трех иждивенцев. К таким относятся инвалиды, нетрудоспособные родители, дети и внуки. Нилов предложил не ограничивать меру поддержки количеством опекаемых.

«Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — сказал он.

В 2022 году пенсионерам компенсировали уход за больными родственниками доплатой в 2,4 тысячи рублей. Это сумма индексировалась лишь неработающим получателям.