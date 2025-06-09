Пенсионера из ХМАО обвинили в незаконной рыбалке в запрещенных местах

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело против местного жителя, который, по данным следствия, занимался рыбной ловлей в нерестовых участках. Об этом сообщил Ura.ru.
Установлено, что мужчина использовал запрещенное орудие ловли — рыболовную сеть — в местах нереста рыбы, незаконно поймав 19 особей.
В результате проведенных мероприятий у нарушителя были изъяты рыбацкая лодка, сама сеть и добытая продукция незаконного улова. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по соответствующей статье за незаконный вылов рыбы с применением запрещенных орудий и методов добычи.
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