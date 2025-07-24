Пенсионер из Сургута выиграл в лотерею 26 млн рублей благодаря вещему сну
Бывший нефтяник Виктор Старцев, сейчас находящийся на пенсии, выиграл суперприз в лотерее — 26,8 миллиона рублей. Подробности истории сообщило Ura.ru.
По словам победителя, числа, которые он отметил в билете, ему приснились накануне розыгрыша.
В свободное время пенсионер увлекается скандинавской ходьбой и кулинарией. Его фирменное блюдо — гороховый суп с копчеными ребрышками. Что делать с выигрышем, Старцев пока не решил, добавил Life.ru.
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