Пенсионер из Сургута выиграл в лотерею 26 млн рублей благодаря вещему сну

Бывший нефтяник Виктор Старцев, сейчас находящийся на пенсии, выиграл суперприз в лотерее — 26,8 миллиона рублей. Подробности истории сообщило Ura.ru .

По словам победителя, числа, которые он отметил в билете, ему приснились накануне розыгрыша.

В свободное время пенсионер увлекается скандинавской ходьбой и кулинарией. Его фирменное блюдо — гороховый суп с копчеными ребрышками. Что делать с выигрышем, Старцев пока не решил, добавил Life.ru.