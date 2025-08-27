Пенсии для инвалидов и по потере кормильца повысят в России в 2026 году

В 2026 году в России повысят пенсии для некоторых категорий граждан. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий напомнил, что страховые пенсии в 2026 году проиндексируют дважды — в феврале и апреле. Повышение коснется выплат для граждан старше 80 лет, инвалидов и льгот по потере кормильца.

«В 2026 году двухэтапный порядок индексаций при наступлении законных оснований будет сочетаться с индивидуальными перерасчетами», — сказал депутат.

Социальная пенсия для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы может составить примерно 23 083 рублей. Для круглых сирот и инвалидов I группы — примерно 19 237 рублей. Пенсия по потере кормильца и по старости может достичь 9 618 рублей.

Фиксированная выплата страховой пенсии может составить примерно 9 709 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента — 158,80 рубля. К суммам добавляются все положенные коэффициенты и надбавки.

Ранее в России повысили предельную сумму для начисления пенсионных страховых взносов.