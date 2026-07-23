Педиатр Мескина предупредила о риске менингита при вирусе Коксаки

Заражение вирусом Коксаки в редких случаях может приводить к тяжелым последствиям, в том числе к менингиту. Об этом 360.ru рассказала инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья Елена Мескина.

Она прокомментировала случаи заражения вирусом Коксаки среди туристов в Турции.

«Все равно этот вирус может вызывать тяжелые осложнения, вплоть до менингита. Слава богу, эти осложнения встречаются редко. Частота их возникновений будет зависеть от самого вируса», — объяснила специалист.

Врач предупредила, что в группе риска находятся дети, по этой причине важно наблюдать за окружением ребенка на отдыхе и не допускать, чтобы он купался в бассейне с теми, у кого есть сыпь.

Болезнь может протекать по-разному: появляются высыпания, температура, диарея. Обычно лихорадка длится три-четыре дня, но может затянуться и до 10. Подробнее об этом читайте в материале 360.ru.