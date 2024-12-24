Педиатр Кулова посоветовала родителям не забирать у детей сладкие подарки

Вместо сладостей родителям стоит выбирать одежду и развивающие игры в качестве новогоднего подарка для детей. Об этом пишет сайт «Время Н» со ссылкой на рекомендации педиатра Екатерины Куловой. Их опубликовал главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

В случае если ребенку все же подарили конфеты или шоколад, врач не рекомендует их отбирать. Можно предложить ему поделиться угощениями с близкими.

«Если он откажется — не ругайте его, пусть сам распоряжается своим подарком», — подчеркнула Кулова.

Кроме того педиатр посоветовала разнообразить рацион ребенка на новогодних каникулах, снизив количество сахара. Она также предостерегла родителей от шантажа и ограничений. Такие методы могут привести к негативным последствиям и утрате доверия со стороны ребенка.