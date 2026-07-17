Педиатр Бережанский рассказал, когда аллергия может уйти в ремиссию

Предрасположенность к аллергии у ребенка можно оценить еще до рождения по семейному анамнезу, а первые клинические признаки чаще всего появляются в младенческом возрасте. Об этом сообщил врач-педиатр Павел Бережанский в интервью 360.

По его словам, если аллергией страдает мать, вероятность развития заболевания у ребенка составляет около 60-70%, если отец — около 25-30%.

Первые проявления аллергии, как правило, связаны с атопическим дерматитом, который возникает в период грудного вскармливания или введения прикорма. В дальнейшем заболевание может трансформироваться в аллергический ринит, а затем — в бронхиальную астму.

«Вылечить аллергию нельзя — это нарушение иммунитета, клетки памяти остаются на всю жизнь. Но клинически она может войти в длительную ремиссию. И есть важный рубеж — 14 лет: если до этого возраста аллергия не появилась, шанс, что она возникнет позже, очень маленький. Если же сохранилась к 14 годам, вероятность ремиссии также невысока», — пояснил Бережанский.

О том, какие новые вакцины от аллергии проходят испытания и когда они появятся, — читайте в полном интервью 360.