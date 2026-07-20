Педиатр Бережанский предупредил о риске пассивного курения вейпов для детей

Дети, находящиеся рядом с человеком, использующим вейп, подвергаются воздействию вредных веществ даже на расстоянии до 10 метров. Об этом в интервью 360 предупредил врач-пульмонолог Павел Бережанский.

По его словам, аэрозоль электронных сигарет содержит пропиленгликоль, глицерин, витамин Е и ароматические соединения, которые могут накапливаться в легких и нарушать работу иммунной системы.

«Любое курение и парение — это 10 метров при пассивном. Ребенок будет вдыхать то же самое. Вейпы содержат пропиленгликоль, глицерин, витамин Е как загуститель, ароматические углеводороды, которые не выводятся из легких, вызывают фиброз и поражение иммунитета. Макрофаг съедает капельку глицерина и не знает, что с ней делать. Она остается внутри, возникает вторичный иммунодефицит», — пояснил Бережанский.

Кроме того, отметил врач, исследования свидетельствуют, что длительное использование вейпов может негативно влиять на репродуктивное здоровье мальчиков.

По оценке Бережанского, регулярное использование электронных сигарет в течение года способно снизить вероятность иметь детей в будущем на 10–15% вследствие нарушений микроциркуляции и других изменений в организме.

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