Педагог Подсухина посоветовала первокурсникам ознакомиться с конкурсами и объединениями вуза
Обучение в университете сильно отличается от занятий в школе, ведь первый вариант предполагает существенное проявление самостоятельности. Об этом рассказала педагог Виктория Подсухина в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, грамотная подготовка поможет первокурсникам уменьшить стресс от адаптации.
«Летом выделите время, чтобы изучить возможности вуза. Найти на сайте разделы, касающиеся студенческих конкурсов, международных программ, не составит труда», — отметила эксперт.
Она также посоветовала обратить внимание на объединения учреждения: студенческий совет, спортивные секции, различные клубы. Вся эта информация позволит продумать планы и не упустить шанс в будущем.