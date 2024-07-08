Педагог Подсухина посоветовала первокурсникам ознакомиться с конкурсами и объединениями вуза

Обучение в университете сильно отличается от занятий в школе, ведь первый вариант предполагает существенное проявление самостоятельности. Об этом рассказала педагог Виктория Подсухина в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, грамотная подготовка поможет первокурсникам уменьшить стресс от адаптации.

«Летом выделите время, чтобы изучить возможности вуза. Найти на сайте разделы, касающиеся студенческих конкурсов, международных программ, не составит труда», — отметила эксперт.

Она также посоветовала обратить внимание на объединения учреждения: студенческий совет, спортивные секции, различные клубы. Вся эта информация позволит продумать планы и не упустить шанс в будущем.

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