Педагог Гартман рассказала, что время на подготовку к ЕГЭ рассчитывается индивидуально

Педагог, блогер и писатель Татьяна Гартман в интервью радио Sputnik поделилась рекомендациями по подготовке к ЕГЭ. Она отметила, что время на подготовку рассчитывается индивидуально, но в среднем начинать стоит сразу после сдачи ОГЭ в девятом классе.

Гартман советует начинать с тем, которые нравятся ученикам.

«Прочитать, что тебе нравится, разобрать тему, которая тебе нравится, ну а дальше, как снежный ком, туда еще накручивать другие темы, дополнительные, которые, может быть, тебе не так симпатичны», — говорит она.

По словам педагога, летом не стоит заниматься слишком усердно. Достаточно выбрать облегченный вариант подготовки, например, чтение.

«Читать можно художественную литературу, если мы говорим о подготовке к ЕГЭ по литературе, критику. Читать можно какую-то занимательную, познавательную литературу, связанную с русским языком», — заключила Гартман.

Она рекомендует выбирать книги по душе, в том числе и популяризаторские, которые могут помочь в подготовке к экзаменам по разным предметам.