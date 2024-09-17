Педагог Афонина: не стоит лишать дошкольников дневного сна

Дневной сон положительно влияет на эмоциональный фон дошкольников и их здоровье. Не стоит им пренебрегать, рассказала педагог Наталья Афонина в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, недостаток сна может вызывать расстройства поведения. При этом заснет ребенок в детском саду во время тихого часа или нет, зависит от факторов окружающей среды. Создать условия, в которых ребенку будет легче заснуть, можно с помощью определенных ритуалов.

Так, взрослые могут включить детям аудиосказку, а спальню освежить с помощью пульверизатора, отметила Афонина.