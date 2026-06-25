Педагог Адамский отметил отсутствие гарантии возврата средств за обучение при трудоустройстве
Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский указал на отсутствие гарантии возврата средств за обучение при трудоустройстве по специальности. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По мнению эксперта, высокая плата за образование не обеспечивает гарантированный «возврат средств» в виде высокой зарплаты после окончания учебы. Рынок труда не устроен так, что отсутствие высшего образования автоматически означает низкий доход.
Педагог подчеркнул, что на рынке труда действуют мифология, стереотипы и предрассудки. В качестве примера он вспомнил о завышенных ожиданиях от профессий менеджеров и юристов, назвав эту ситуацию «раздутым пузырем».