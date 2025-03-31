Пчеловоды Кубани связали массовую гибель пчел с химическими пестицидами

В понедельник, 31 марта, появилась информация, что пчеловоды Кубани столкнулись с массовой гибелью насекомых после зимовки. Потери составили от 60 до 80%. Эксперты связали это с температурными качелями, болезнями, вредителями и использованием фермерами химических пестицидов, написали «Краснодарский известия».

По словам представителя отрасли из Армавира, в этом году на его пасеках не вышли из зимовки около 50% пчелиных семей. Химикаты, которые применяют фермеры без согласования с пасеками, также повлияли на массовую гибель. Еще один фактор — температурные качели. Обработка полей пестицидами может длиться месяцами, поэтому пчелы неизбежно погибают. Если раньше их покупали на юге, то сейчас — наоборот, едут за пчелами на север. В 2025 году стоимость пчел выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Массовая гибель пчел может отразиться на покупателях. Если объемы производства меда снизятся, то стоимость продукта может вырасти. В прошлом году цена на мед белой акации выросла примерно на 30%, а в начале 2025 года — еще на 20%.