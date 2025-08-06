Павел Дуров удалился из Telegram
Из Telegram пропал аккаунт Дурова
Личный аккаунт предпринимателя Павла Дурова оказался недоступен в Telegram. Это проверила редакция 360.ru.
Почему исчез доступ к аккаунту, пока неизвестно. При этом каналы Павла Дурова в мессенджере все еще активны.
Всего два дня назад Telegram впервые в истории верифицировал личный профиль — это был аккаунт Дурова. Ранее на площадке оставалась возможность подтвердить только ботов и каналы.
Кроме того, 31 июля Telegram провел крупное обновление. Площадка ввела общий поиск по публикациям в публичных каналах.
После этого сервис столкнулся с глобальным сбоем.
В России пользователи сообщили о проблемах с получением оповещений, сбоях в работе мобильного приложения и сайта. В конце июня пресса писала и о теоретической возможности блокировки Telegram на российской территории.
UPD: Спустя примерно полчаса аккаунт Дурова восстановили.