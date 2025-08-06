Павел Дуров удалился из Telegram

Личный аккаунт предпринимателя Павла Дурова оказался недоступен в Telegram. Это проверила редакция 360.ru.

Почему исчез доступ к аккаунту, пока неизвестно. При этом каналы Павла Дурова в мессенджере все еще активны.

Всего два дня назад Telegram впервые в истории верифицировал личный профиль — это был аккаунт Дурова. Ранее на площадке оставалась возможность подтвердить только ботов и каналы.

Кроме того, 31 июля Telegram провел крупное обновление. Площадка ввела общий поиск по публикациям в публичных каналах.

После этого сервис столкнулся с глобальным сбоем.

В России пользователи сообщили о проблемах с получением оповещений, сбоях в работе мобильного приложения и сайта. В конце июня пресса писала и о теоретической возможности блокировки Telegram на российской территории.

UPD: Спустя примерно полчаса аккаунт Дурова восстановили.