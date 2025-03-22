Патрушев поручил создать группу для решения проблем садоводов и огородников

В России появится межведомственная рабочая группа, которая займется проблемами в сфере садоводства и огородничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел заседание правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества и по итогам поручил создать рабочую группу.

«Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — отметил он.

Председатель правительства подчеркнул, что сфера садоводства и огородничества интересует миллионы россиян, а участки используются не только для выращивания сельскохозяйственной продукции, но и для постоянного проживания.

По его словам, садоводческие некоммерческие товарищества получили новый импульс для развития благодаря распространению на них социальной газификации.

Ранее платформа «Авито» выяснила, что 47% россиян в этом году начнут подготовку к дачному сезону раньше обычного. Большинство планируют потратить на обустройство участка не более 20 тысяч рублей.