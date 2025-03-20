«Авито»: 9% россиян готовы потратить свыше 100 тысяч рублей на подготовку к дачному сезону

Специалисты «Авито» узнали, как жители России готовятся к дачному сезону. По данным опроса, 47% россиян начнут подготовку раньше, чем обычно. Об этом сообщил сайт RT .

При обустройстве участка 42% респондентов хотят уложиться в 20 тысяч рублей. Еще 26% готовы потратить до 50 тысяч, а 25% — больше этой суммы. Почти каждый десятый (9%) планирует израсходовать более 100 тысяч. Согласно опросу, средняя сумма расходов составляет 42 тысячи рублей.

Самые популярные работы на участке — обработка почвы и подготовка к посадкам (50%), высадка новых растений (47%) и уборка мусора (37%). Почти треть опрошенных (30%) собираются делать ремонт дома или других построек.

Четверо из десяти россиян сообщили, что много времени на даче уделяют ремонту и обустройству участка. Помимо этого, 63% занимаются огородом, 51% отдыхают с семьей и друзьями, 46% устраивают пикники и барбекю. В баню ходят 35%, а 31% наблюдают за природой.