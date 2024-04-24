Наказание за незаконную выдачу патентов мигрантам предложили ужесточить в России | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:04 Наказание за незаконную выдачу патентов мигрантам предложили ужесточить в России Краснов: нужны более жесткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов РИА «Новости»

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В России необходимо ввести гораздо более жесткие меры против незаконно выдающих мигрантам сертификаты о знании языка, виды на жительство и патенты. Об этом в ходе заседания в Совете Федерации сказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Необходимы более жесткие меры против должностных лиц, которые выдают мигрантам эти документы вопреки требованиям законодательства. Прокурорам на коллеги я дал соответствующее поручение», — заявил он.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что реформу системы по работе с мигрантами необходимо проводить с учетом мнения силовых структур. Он объяснил, что именно силовикам предстоит обеспечить безопасность и реализовать все нововведения в этой сфере.

В начале апреля стало известно, что МВД разработало закон об ужесточении сферы миграции. Теперь приезжим разрешат оставаться в стране на срок не более 90 суток.