Медного всадника начали готовить к празднованию Дня ВМФ в Петербурге

В Северной столице специалисты музея городской скульптуры занимаются реставрацией знаменитого монумента — Медного всадника. Памятник готовят к празднованию Дня ВМФ, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
На первом этапе работ был сделан снимок монумента для оценки повреждений и трещин. Затем Медного всадника тщательно вымыли с использованием специального раствора.
Заведующий службой по текущему ремонту и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Павел Голубков подчеркнул, что очистке подвергнуться все детали скульптуры. Особо внимание уделяется змее, на которую часто залезают люди, чтобы потереть ее хвост, добавило «АБН24».
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