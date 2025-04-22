Патриарх Кирилл рассказал об отношении папы Франциска к РПЦ

Папа римский Франциск берег отношения с РПЦ и призывал свое окружение не ссорить его с представителями Православной церкви. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы РПЦ, на понтифика шло большое давление со стороны ближайших соратников, однако он не менял своих убеждений.

«Когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: „Не ссорьте меня с Кириллом“, — повернулся и ушел», — рассказал патриарх Кирилл.

Владимир Путин отмечал, что папа римский Франциск в высшей степени положительно относился к России. Глава государства неоднократно встречался с понтификом лично и поддерживал с ним отношения.