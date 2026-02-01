Патриарх Кирилл рассказал, как выпил две бутылки коньяка с «врагом Церкви»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время учебы в семинарии выпил две бутылки коньяка с уполномоченным по делам религии, которого назвал «врагом Церкви». Об этом он рассказал в проповеди по случаю 17-й годовщины своей интронизации, ее текст опубликовала пресс-служба РПЦ.

Патриарх пояснил, что этот чиновник делал все, чтобы ограничить церковную жизнь, но пригласил студента на четырехчасовую беседу.

«Может быть, не очень хорошо в этих стенах говорить о еще одной детали, но без нее трудно понять ту эпоху: две бутылки коньяка выпили. <…> И тогда я понял: он, конечно, враг и еще раз враг. Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать», — признался предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл возглавил Русскую православную церковь 1 февраля 2009 года. Владимир Путин лично поздравил его с годовщиной интронизации, подчеркнув его вклад в укрепление церковных структур.