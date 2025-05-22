Вознесенская Давидова пустынь в Чехове отметила 510-летие

В этом году Вознесенская Давидова пустынь, основанная в XVI веке преподобным Давидом Серпуховским, отмечает знаменательный юбилей — 510 лет со дня основания. Обитель, расположенная на территории более 11 гектаров, на протяжении веков была оплотом веры и духовности.

Несмотря на испытания — в 1619 году монастырь был сожжен казаками гетманца Гайдачного, а в XX веке закрыт и переоборудован под сельскохозяйственный техникум, — пустынь неоднократно возрождалась. С 1995 года ведется активное восстановление храмов и возрождение монастырской жизни.

Сегодня в монастыре проживает более 20 насельников, действует православная школа и волонтерский клуб. Прихожане активно участвуют в поддержке военнослужащих: плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи, в том числе из переплавленных огарков, которые несут особый молитвенный смысл.

Кроме богослужений, в Давидовой пустыни проходят традиционные праздники — Масленица, День Победы, престольные торжества и другие культурные мероприятия на специально оборудованной сцене.

Вознесенская Давидова пустынь остается живым духовным центром, привлекающим тысячи паломников и продолжающим развивать древние традиции православия.