Патриарх Кирилл призвал читать Карла Маркса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что для понимания вызовов современности нужно читать книги немецкого философа Карла Маркса. Об этом он заявил на церемонии вручения диплома почетного доктора Московской духовной академии патриарху Сербскому Порфирию, сообщили на сайте РПЦ.

По мнению патриарха, сейчас непременно нужно изучать философию.

«Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно», — объяснил он.

Глава РПЦ сказал, что церковь должна быть в состоянии отвечать на новые философские вызовы, чтобы старые проблемы не обрели вторую жизнь. По его словам, священник всегда «думает о важном», поэтому не может не быть философом.

После смерти папы римского Франциска патриарх Кирилл рассказал о его отношениях с РПЦ. При жизни понтифик всегда призывал свое окружение не ссориться с представителями Православной церкви.