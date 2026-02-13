Патриарх Кирилл призвал бороться с этническими анклавами и просвещать мигрантов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости противодействовать формированию этноконфессиональных анклавов и просвещать мигрантов. Об этом он сказал на собрании духовенства Московской митрополии.

По словам главы РПЦ, замкнутые этнические сообщества часто становятся рассадниками радикальных идей. Он призвал заниматься просветительской деятельностью, направленной на ассимиляцию и погружение переселенцев в российскую культуру.

«А ведь если мигрант будет знакомиться с Россией, с русскими людьми, в том числе через опыт общения со священником, который, может быть, в какой-то момент и материально помог, и психологически поддержал, то не исключено, что этот мигрант станет православным», — привел слова патриарха Кирилла ТАСС.

Он добавил: даже если приезжий не поменяет вероисповедание, то будет уважительно относиться к Русской православной церкви.

Ранее в России предложили не пускать в страну мигрантов с зарплатой ниже прожиточного минимума.