Патриарх Кирилл прибыл в Казань на празднование явления иконы Пресвятой Богородицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань с визитом. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

В аэропорту патриарха встретил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Глава РПЦ побывал в Петропавловском соборе.

В день празднования явления иконы Казанской Божией матери 21 июля патриарх Кирилл освятит восстановленный храм Николы Тульского в Казанско-Богородицком монастыре и возглавит в нем Божественную литургию. Реставрацию здания вели с 2016 года.

Также в честь праздника по Казани пройдет крестный ход.

Ранее в аэропорту Шереметьево в Химках открыли и освятили православную часовню в честь Архангела Михаила. Чин освящения возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан.