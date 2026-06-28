Новую часовню открыли в аэропорту Шереметьево в Химках

В зоне вылета терминала B международного аэропорта открыли и освятили православную часовню в честь Архангела Михаила. Пассажиры и гости аэропорта уже могут ее посетить.

Чин освящения прошел по благословению Патриарха Кирилла. Его возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан. На церемонии присутствовали представители духовенства, сотрудники аэропорта и пассажиры.

Епископ вручил Патриаршие грамоты руководству аэропорта и отметил, что в суете путешествий и повседневных дел людям важно находить минуты тишины и душевного равновесия. Часовня должна стать источником умиротворения и поддержки перед дальней дорогой или важным решением.

В Шереметьеве это уже не первая часовня. С 2010 года в терминале Е работает часовня Николая Чудотворца — покровителя путешествующих. Также на территории аэропорта есть храм Воскресения Христова и молельные комнаты для представителей разных конфессий.