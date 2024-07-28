Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

Фото: РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем крещения Руси. Он подчеркнул, что власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в жизни российского общества.

«Служат патриотическому воспитанию молодого поколения. С большой признательностью хотел бы особо отметить ваш (Владимира Путина — прим. ред.) личный вклад в развитие этого доброго и плодотворного диалога», — добавил патриарх.

Русская православная церковь 28 июля отмечает важное событие — День крещения Руси. Праздник в России имеет статус государственного и отсылает к одному из важнейших событий в истории: принятию православия в 988 году.

Креститель Руси — князь Владимир. Он причислен к лику святых, а при жизни был обладателем прозвища Красное солнышко за его заботу о народе. Сейчас, в День крещения Руси в храмах традиционно совершают богослужения.

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