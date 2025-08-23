Патриарх Кирилл объяснил духовный смысл поклонения мощам святых угодников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, в чем заключается духовный смысл поклонения мощам святых. Об этом он рассказал в ходе проповеди в день второго обретения и и перенесения мощей преподобного Саввы Сторожевского. Трансляцию вел телеканал «Спас».

Предстоятель русской православной церкви рассказал, что поклонение мощам связано с молитвой о помощи и просьбой поддержать верующего перед Богом, направленных к святому.

Патриарх Кирилл отметил, что люди верят, что святые возносят их молитвы ко престолу Божьему, а ответы на эти просьбы приходят с учетом их ходатайства.

«Мы богослужебное поклонение обращаем к этим останкам прославленных святых угодников, потому что знаем, что они у Бога… И когда мы о чем-то просим святого, то верим, что он пред престолом Божиим о нас самого Господа попросит», — заявил патриарх.

