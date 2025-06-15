Патриарх Кирилл назвал Калининград духовным форпостом страны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Калининград не только военным, но и духовным форпостом России. После литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя он подчеркнул, что этот статус накладывает особую ответственность на жителей и власти региона. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Но сейчас, в силу того что, как мы молимся в одной из молитв, „многие воссташа на нас“, значение Калининградской области возрастает — не только в военном, стратегическом смысле, но и в духовном. Мы становимся духовным порубежьем Святой Руси — это возлагает особую ответственность и на светские власти, и на духовенство — и на всех нас, верующих людей, дорогие мои», — подчеркнул патриарх.

По его словам, Калининград всегда был приграничным городом, а потому особенно важен для страны. Он отметил, что православная вера укрепляет народ и на протяжении веков помогает сохранять его единство и силу.

Ранее патриарх Кирилл не испугался самолетов НАТО и раскрыл причину своей смелости. Он выразил удивление самим фактом появления боевых самолетов рядом со своим бортом.