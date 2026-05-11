Патриарх Кирилл наградил Колокольцева орденом Князя Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву орден Благоверного великого князя Александра Невского II степени. Информация появилась на сайте Русской православной церкви.

«Во внимание к Вашим трудам и в связи с 65-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена Благоверного великого князя Александра Невского (II степени)», — указано в поздравлении патриарха

Патриарх Кирилл отметил, что Колокольцев посвятил жизнь служению Родине, прошел большой профессиональный путь и проявил себя как компетентный и решительный руководитель, который прилагает значительные усилия для защиты государственных интересов.

«Признателен вам за внимание к миссии Русской православной церкви», — сказал патриарх.

Ранее патриарх Кирилл наградил главного редактора RT Маргариту Симоньян церковным орденом Равноапостольной княгини Ольги III степени.