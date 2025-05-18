18 мая 2025 14:37 Патриарх Кирилл наградил главу Удмуртии орденом Князя Даниила Московского Фото: Медиасток.рф
Патриарх Кирилл вручил орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени главе Удмуртии Александру Бречалову за помощь в восстановлении Благовещенского собора в Воткинске. Об этом сообщило
РИА Новости.
Награждение прошло в воскресенье после Божественной литургии, которую патриарх возглавил в новоосвященном храме. Также за вклад в восстановление собора наградили митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина — он получил орден преподобного Серафима Саровского II степени.
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