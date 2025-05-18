Патриарх Кирилл наградил главу Удмуртии орденом Князя Даниила Московского

Патриарх Кирилл вручил орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени главе Удмуртии Александру Бречалову за помощь в восстановлении Благовещенского собора в Воткинске. Об этом сообщило РИА Новости .

Награждение прошло в воскресенье после Божественной литургии, которую патриарх возглавил в новоосвященном храме. Также за вклад в восстановление собора наградили митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина — он получил орден преподобного Серафима Саровского II степени.

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