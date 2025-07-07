Пассажиры Пулкова взбунтовались из-за платной курилки

Пассажиров, застрявших из-за массовых задержек и отмен рейсов в петербургском аэропорту Пулково, возмутил платный вход в курилку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, курилка не справляется с наплывом пассажиров. Путешественники негодуют из-за платы в 500 рублей за вход в помещение, где можно выкурить сигарету, и требуют бесплатного доступа.

Канал добавил, что вентиляция в курилке, рассчитанной на шесть человек, не выдерживает нагрузку, поэтому ее часто закрывают на проветривание.

Пресс-служба аэропорта прокомментировала эту информацию РБК. Представители Пулкова подчеркнули, что сейчас платная курительная зона функционирует без инцидентов между сотрудниками и пассажирами. Помещение временно закрывалось 6 июля, поэтому людям в тот момент предоставляли возможность воспользоваться оборудованными уличными зонами.

Из-за задержек рейсов в Пулкове раскупили все билеты на поезда из Петербурга в Москву. В АТОР рассказали, что на вечер 5 июля в продаже оставалось только одно место за 21,3 тысячи рублей.