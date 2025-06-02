Пассажирам поезда Климов — Москва вернут оставленные в вагонах вещи после аварии в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

«Пассажиры поезда № 86 Климов — Москва смогут получить оставленные в вагонах поезда вещи. Их проинформируют по СМС о том, как это сделать», — заявили в ФПК.

В компании добавили, что идентификация обнаруженных вещей будет производиться по фотографиям. Оставить заявку на возврат и поиск своих вещей можно с 08:00 до 20:00 по электронной почте или бесплатному телефону горячей линии.

В субботу, 31 мая, на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области случился ход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского поезда сообщением Климов — Москва после обрушения пролетного строения автомобильного моста. В результате ЧП погибли семь человек погибли, в больницах находятся почти 40 пострадавших.