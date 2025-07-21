В Шереметьево опровергли информацию о толпах в аэропорту

В аэропорту Шереметьево назвали «манипуляцией эмоциями» информацию в соцсетях о толпах пассажиров в терминалах. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Ряд телеграм-каналов и блогеров распространяют видео-и фотоконтент провокационного содержания о массовых скоплениях пассажиров в общедоступных и „чистых“ зонах аэропорта», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что эти публикации сделаны ради манипуляций эмоциями аудитории и подписчиков. По данным пресс-службы, блогеры размещают фото из других аэропортов под видом Шереметьево.

В воздушной гавани призвали проявлять гражданскую ответственность и объективность при освещении текущей ситуации.

В понедельник, 21 июля, в Шереметьеве ограничивали полеты из-за плана «Ковер».