Россия вошла в топ-5 самых дешевых яиц на Пасху. Названа стоимость в разных странах

Покупка и украшение десятка яиц к Пасхе обойдется в 2026 году чуть более чем в 270 рублей. Россия заняла пятое место среди всех стран «Большой двадцатки», Евросоюза и СНГ с самым дешевым набором, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты сравнили цены на десяток яиц и красители в странах, где отмечается православная либо католическая Пасха. Россия вошла в топ-5 самых бюджетных с чеком в 272,6 рубля. На первом месте Казахстан, где стандартный пасхальный набор обойдется в 177,2 рубля.

В Армении на подготовку к Пасхе потратят в среднем 198,7 рубля, на Украине — 214,6 рубля, в Бразилии — 249,5 рубля. Десятку стран с самым скромным бюджетом на украшение закрыли Польша, Аргентина, Венгрия, Латвия и Румыния с ценами от 284,1 до 321,8 рубля.

