Пасхальные службы в российских регионах охраняли свыше 44 тысяч полицейских

Сотрудники российской полиции обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Пасхи и богослужений в ночь с 11 на 12 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее словам, больше чем в 7,4 тысячи населенных пунктов страны в минувшую ночь прошло свыше 12,7 тысячи торжественных богослужений и крестных ходов.

«По всей стране 44,1 тысячи сотрудников органов внутренних дел обеспечивали правопорядок в местах проведения торжеств. Благодаря принятым мерам правонарушений не допущено», — отметила Волк.

К работе привлекли военнослужащих Рогвардии, сотрудников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой всех православных христиан.