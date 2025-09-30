У Луганской Народной Республики хорошие перспективы в составе России. Об этом РИА «Новости» заявил глава региона Леонид Пасечник.

«Искренне убежден, что у республики в составе нашей Родины только хорошие перспективы», — подчеркнул он.

Пасечник назвал одним из ключевых факторов стабильного развития ЛНР беспрецедентную поддержку со стороны президента России, правительства и регионов-шефов.

Все органы власти в Луганской Народной Республике ориентированы на достижение единой цели. Однако многое зависит и от жителей: работников коммунальной сферы, врачей, учителей и водителей.

Глава региона указал на силу и выносливость луганского населения.

«Наши люди — сильные и выносливые, прошедшие через тяжелые военные испытания, — никогда не теряли веру в Победу и успешное будущее для своего родного края», — подчеркнул Пасечник.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в 2025 году освободили свыше 4,7 тысячи квадратных километров территории в ходе СВО.